Brahim Diaz lancia un messaggio alla Juve: lo spagnolo parla così dei prossimi obiettivi del suo Milan. Le dichiarazioni

Brahim Diaz, a Sky Sport, ha così parlato in vista del prossimo match con la Juve.

ARRIVARE IN CHAMPIONS – «Questo è l’obiettivo, vogliamo arrivarci e possiamo farlo. In Champions abbiamo dimostrato che siamo forti, ora questa partita è servita per capire che vogliamo tornarci».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BRAHIM DIAZ

