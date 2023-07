Tutti i numeri e le statistiche del possibile impatto di Marcelo Brozovic, centrocampista ex Inter, sull’Al Nassr

«Si aspettava una maggiore considerazione dopo aver rinnovato lo scorso anno ad un mese dalla scadenza, rinunciando ai soldi del Barcellona. Si spiegano così i suoi tentennamenti iniziali e quindi anche la volontà di andare via solo alle sue condizioni: la sua prima scelta era la casacca blaugrana, ma i catalani erano troppo distanti dalle pretese dei nerazzurri»: il soggetto del pezzo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport è Marcelo Brozovic, a suggerire che quest’ultima fase della sua storia interista avrebbe potuto avere un altro epilogo. Il croato, a soli 30 anni, si inserisce in quella ormai sempre più nutrita schiera di giocatori che nel pieno della loro carriera lasciano l’Europa, preferendo abbassare il livello delle loro aspettative professionali in esatta corrispondenza della crescita di quelle economiche. La si potrebbe raccontare anche così: Brozo nel centrocampo di Xavi avrebbe anche potuto starci e non da comparsa; adesso s’impegnerà invece a servire più palloni possibili a Cristiano Ronaldo, reduce da un anno senza vittorie, cosa non abituale per uno con la sua storia.

Contemporaneamente all’ingresso di Brozovic c’è l’uscita dall’Al-Nassr di un centrocampista non banale: il brasiliano Luiz Gustavo. La sua avventura in Arabia Saudita è durata una stagione: 32 presenze complessive, 6 gol e 4 assist. Vicino al compimento dei 36 anni, l’ex Bayern Monaco adesso è svincolato.

Cosa garantisce di più Brozovic, oltre al ringiovanimento della carta d’identità? Andiamo a vedere i numeri dei due nel 2022-23 in Super League e in Serie A.

LE PARTITE – Nonostante l’anzianità, Luiz Gustavo ha giocato 900 minuti più di Brozovic, con un indice di titolarità quasi completo, mentre l’interista era presente nella formazione di partenza solo una volta su due.

FASE DI POSSESSO – Il brasiliano si è esercitato maggiormente nel lancio lungo. Brozo, com’è noto, è un maestro nel cucire i reparti.

FASE DIFENSIVA – Vince il confronto Marcelo, che commette meno falli del predecessore, pur accumulando più cartellini gialli (9 a 5).

FASE OFFENSIVA – Sono 6 le reti di Luiz Gustavo in Arabia, esattamente il doppio di quelle fatte da Brozovic in Italia (in nessuno degli 8 campionati e mezzo fatti da noi ha toccato quella cifra). Ma il compito del nazionale croato era altro e lo si vede dalla creazione per gli altri, superiore e non di poco.

FASE AEREA – Si fa notare il contributo di Luiz Gustavo nelle conclusioni di testa.

