I protagonisti dell’immediata promozione del Genoa di Gilardino dopo appena un anno di Serie B: i numeri della squadra

La parte rossoblu di Genova sta festeggiando una promozione in Serie A che è arrivata per via diretta, conquistando la certezza matematica alla terzultima giornata. La concretezza di Alberto Gilardino ha fatto il miracolo, visto che aveva ereditato la squadra al sesto posto. Quali sono i personaggi simbolo dell’impresa Facciamoci aiutare da due contributi oggi presenti su La Gazzetta dello Sport e dall’aiuto della statistiche.

Secondo in classifica e a oggi, quando ancora si devono giocare 180 minuti, quarto attacco del campionato. Eppure, nonostante non sia questo il reparto che ha maggiormente inciso, un rappresentante storico della categoria come Pato Aguilera ha eletto in un bomber il segreto del successo: «Coda è stato fondamentale: un attaccante vero, completo, specialista per la categoria, al servizio della squadra». L’uruguaiano non ha dubbi: «Un elemento imprescindibile in questo Genoa, che ha potuto contare anche sulla rosa più competitiva. Ho visto gare in cui con i cambi non diminuiva la qualità del gioco, e non per caso». E qui arriviamo a un’altra statistica interessante: i liguri sono stati la squadra che ha effettuato il maggior numero di passaggi riusciti, con il difensore Dragusin leader in tal senso.

Il giornalista Sebastiano Vernazza lo ha inserito nella classifica dei più meritevoli, sottolineando come fondamentale per il riscatto sia stata la proprietà americana, che aveva promesso di far durare un solo anno il tempo del Purgatorio in Serie B: «Tanti i giocatori che meriterebbero la copertina, dal portiere Martinez all’inafferrabile Gudmundsson, passando per i difensori Bani, Vogliacco e Dragusin, senza dimenticare Criscito, la sua esperienza nella seconda parte di stagione. E poi Kevin Strootman l’ancora, il pilone a cui aggrapparsi nelle tormente. Il 33enne centrocampista olandese, ex Psv Eindhoven, Roma e Olympique Marsiglia, in Serie B ha spostato montagne, divelto avversari».

