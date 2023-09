Eredivisie, il Feyenoord e Gimenez hanno tenuto nel palmo della mano gli avversari dell’Ajax prima della sospensione della partita

É stata una domenica terribile per l’Eredivisie, che ad Amsterdam ha vissuto uno spettacolo orribile. Il Klassieker non ha potuto avere il suo corso normale per la responsabilità della curva dell’Ajax, che in tre distinte occasioni ha impedito lo svolgimento della gara. Prima con lanci di bicchieri di birra, successivamente con fumogeni in campo. Inutili le sospensioni avute per due volte nel primo tempo, al terzo stop l’arbitro ha detto basta in maniera opportuna. A quel punto gli incidenti sono stati ben visibili tanto in un assalto alla tribuna quanto fuori dalla Johan Cruyff Arena, con intervento anche della polizia. Un vero peccato anche perché si stava assistendo a qualcosa di storico – e di assolutamente meritato – sul rettangolo verde: mai il Feynoord era riuscito a portarsi avanti di 3 reti in casa dei rivali. Ed è proprio questa umiliazione che stavano patendo che gli ultrà dell’Ajax hanno voluto impedire, finendo per stravolgere quelle che dovrebbero essere normali regole di convivenza civile e sportiva. Se quando il verdetto è sfavorevole si impedisce lo svolgimento di una gara, allora il calcio è semplicemente morto.

Adesso bisognerà capire cosa succederà. I due club non si trovano d’accordo. Il Feyenoord, forte di una prestazione da squadra in grande stato di salute, concretizzatasi con un primo tempo di assoluto livello, vorrebbe che venisse omologato il risultato maturato nei 55 minuti in cui si è potuto giocare. L’Ajax, che pure ha stilato un comunicato di dura condanna del comportamento dei suoi supporters, vorrebbe invece un’altra soluzione. Il regolamento prevede che la partita debba essere conclusa entro 72 ore, ma mercoledì sera i lancieri devono già scendere in campo contro il Volendam per recuperare una gara mancante. Sarebbe un vero peccato non omologare i 3 gol siglati dai campioni d’Olanda, i primi due dei quali realizzati da uno scatenato Gimenez, che andrebbe in testa alla classifica cannonieri dell’Eredivisie. E in sole 6 partite il messicano ha già segnato più della metà delle reti dello scorso torneo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG