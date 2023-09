Domani pomeriggio, alle ore 14.30, l’Olanda si ferma per il Klassieker: Ajax-Feyenoord, diretta esclusiva su Mola Tv

Domani pomeriggio, alle ore 14.30, l’Olanda si ferma per il Klassieker: Ajax-Feyenoord, diretta esclusiva su Mola Tv, è l’appuntamento che dirà molto sul futuro dei due club in questa stagione. Anche il sito dell’Eredivisie presenta il match ponendo l’accento su una situazione agli antipodi per i due club chiedendosi se «la differenza di fiducia sia mai stata così grande» prima di un loro contro diretto. «Mentre il Feyenoord è in ottima forma, i tifosi dell’Ajax guardano senza dubbio alla prossima partita di Eredivisie con paura e tremore, viste le ultime settimane». I numeri sono quanto mai evidenti, per non dire crudeli, nel tradurre quello che per l’Ajax, appena 5 punti dopo 4 partite, è «il terzo peggior inizio di sempre in una stagione di Eredivisie, solo nel 1958/59 e nel 1964/65 la squadra di Amsterdam ha segnato ancora meno punti nei primi quattro turni. E proprio nel 1964-65, i lancieri subirono il più grande rovescio con il Feyenoord, in una sconfitta per 9-4 difficile da dimenticare. A Rotterdam, invece, il morale è a mille, a maggior ragione dopo gli impegni in Europa: mentre l’Ajax ha pareggiato in casa 3-3 con il Marsiglia in Europa League, Arne Slot ha debuttato in Champions con un bellissimo 2-0 sul Celtic, che ha determinato anche il primo posto nel girone grazie al pareggio tra Lazio e Atletico Madrid.

Oltre a Provedel e al suo exploit, i campioni d’Olanda devono ringraziare il loro splendido momento di forma: «Il Feyenoord è riuscito a segnare almeno cinque gol in tre partite di Eredivisie di fila per la prima volta dal 1958. La squadra di Rotterdam non è mai riuscita a farlo in quattro partite consecutive di Eredivisie e visto lo stato di forma dell’avversario non è da escludere con certezza al cento per cento che si scriverà la storia. Ma i tifosi del Feyenoord si accontenteranno senza dubbio anche di una piccola vittoria. La scorsa stagione, la squadra di Rotterdam ha ottenuto una vittoria spettacolare ma di misura per 2-3 alla Johan Cruijff Arena. L’ultima volta che il Feyenoord ha vinto due stagioni di Eredivisie di fila ad Amsterdam è stata nel 1985/86 e nel 1986/87. A dare speranza all’Ajax non c’è solo l’orgoglio che esce fuori in una gara del genere. Anche l’anno scorso, infatti, nella semifinale di Coppa KVNB, la squadra all’epoca guidata da Heitings in piena difficoltà andò a vincere al De Kuip contro un avversario lanciato verso la conquista del titolo. Di conseguenza, il Klassiekier non può che essere considerato una gara da tripla. Altrimenti, in caso di disfatta, non si possono escludere del tutto provvedimenti sulla direzione in panchina di Maurice Steijn per fermare quella che sarebbe una caduta libera.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG