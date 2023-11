Tutti i numeri e le statistiche sull’ultima giornata di Ligue 1 che ha visto vincere ancora il Nizza di Farioli

Non per fare l’elogio delle difese, ma è un dato certamente significativo che le prime 4 in classifica in Francia abbiano tutte vinto senza subire gol. Un comportamento che le omologa e le mette in fila, in un torneo finora equilibrato e che promette di essere spettacolare proprio per questa incertezza. Andiamo a vedere cosa è successo nelle 4 gare in questione, mentre la classifica recita Nizza 25 punti, Psg 24, Monaco 23 e Reims 20.

NIZZA-RENNES – Scendere in campo per ultimi, e di conseguenza scavalcato dalle due principali concorrenti, non ha generato più di tanta ansia nella squadra guidata da Farioli. «La buona cucina niçoise» titola oggi L’Équipe, con l’esultanza di Kephren Thuram e Jeremie Boga nel 2-0 rifilato agli avversari. Piegati con un rete per tempo e la ricetta che per il quotidiano è la formula per guadagnare 3 punti: «difesa di ferro ed efficacia in attacco». Il dato degli Expected Goals la dice lunga: 0,28 a 0,27. Quel che in altri luoghi sarebbe stato uno 0-0, qui è invece una vittoria classica. E con sole 4 reti incassate in tutto il torneo c’è da pensare seriamente alla forza di questa candidatura. Ancor più tenendo conto che è l’unica squadra a non avere perso un incontro.

PSG-MONTPELLIER 3-0 – Ci ha messo 10 minuti per sbloccare il risultato e poco più di un’ora per definirlo nelle proporzioni finali. Lee Kang-in, Zaire-Emeryy e Vitinha: non c’è sempre bisogno di Mbappé per vincere comodi comodi. Il Milan, avversario di domani sera in Champions, pensi seriamente alla forza offensiva della squadra che si troverà davanti, ma valuti anche che il Psg resta comunque la seconda difesa della Ligue 1.

MONACO-BREST 2-0 – La terza in classifica aveva l’impegno più gravoso, ospitando il Brest, formazione che ha registrato una buona partenza. Reduce dalla sconfitta a Lille ha avuto una buonissima risposta. Anche in questo caso, 2-0 con divisione delle reti nei 2 tempi. Le firme di due “juventini”: l’ex Zakaria e il russo Golovin, al tempo dei Mondiali in patria accostato ai bianconeri.

NANTES-REIMS 0-1 – Seconda vittoria di misura per la quarta in classifica senza incassare gol. Il Reims ospiterà il prossimo turno il Psg, l’occasione (molto difficile) per andare ad avvicinare il terzetto.

