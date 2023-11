Le parole di Marlon, difensore del Fluminense ed ex Sassuolo e Monza, sulla vittoria della Copa Libertadores

Marlon ha parlato a Radio Sportiva.

PAROLE- «E’ stato un momento epico e unico per me. Dopo aver vinto il trofeo, l’abbraccio e i baci della famiglia sono stati indimenticabili: abbiamo sofferto tanto in questi anni, vivere un momento così è importante se condiviso con loro. Diniz ha lavorato tanto sulla testa, chiamava ogni giocatore singolarmente, ci motivava. Ci dava convinzione per vincere il titolo. Abbiamo sopportato bene lo stress, è stato bellissimo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG