Il primo punto dell’Atalanta Bergamasca Calcio in Champions League contro il Manchester City a San Siro nel 2019

La prima Champions League non si scorda mai, figuriamoci il primo punto della storia conquistato nella competizione da parte dell’Atalanta: gara destinata ad entrare nel cuore e nella memoria dei tifosi (e con il senno di poi decisiva per la cavalcata di quell’anno).

6 novembre 2019, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono ancora a zero punti nel girone con Manchester, Shakhtar e Dinamo Zagabria: serve una svolta e contro il City, di fronte ad un pubblico straordinario a San Siro, ci sono tutte le premesse per scrivere un’altra pagina di storia.

Le cose si mettono male dopo 6 minuti quando De Roon regala palla a Sterling, azione da manuale in area di Bernando Silva per Gabriel Jesus che serve nuovamente Sterling per il vantaggio del Manchester City. I nerazzurri rischiano di naufragare quando verso la fine del primo tempo Ilicic in barriera tocca la palla con un braccio causando il rigore che però Gabriel Jesus manda fuori.

Nella ripresa si accende Papu Gomez dalla sinistra mettendo in mezzo un cross dove sbuca Mario Pasalic che pareggia l’incontro: San Siro esplode di gioia. L’Atalanta ci crede nella vittoria sfiorando il vantaggio con Djimsiti, ma a 10 minuti dalla fine Gundogan regala palla a Gomez che serve Ilicic lanciato in porta, Bravo esce commettendo fallo beccandosi il rosso. Lo sostituisce Walker con Malinovskyi che potrebbe calciare una punizione potente e precisa, la conclusione però sfuma, ma non la storia. L’Atalanta conquista il suo primo punto in Champions League (e non sarà l’ultimo).

