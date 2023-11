I convocati di Luis Enrique, allenatore del PSG, per la quarta giornata di Champions League contro il Milan

Il PSG ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di San Siro contro il Milan in Champions League. Luis Enrique ritrova Danilo ma non rischia Marco Asensio. Di seguito l’elenco completo del club francese.

PORTIERI: Tenas, Donnarumma, Letellier.

DIFENSORI: Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mukiele, Skriniar

CENTROCAMPSTI: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Kang-In, Soler, Zaire-Emery

ATTACCANTI: Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG