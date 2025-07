Non è certo un mistero che Dusan Vlahovic stia cercando una nuova destinazione. L’attaccante serbo, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, ha vissuto un’ultima stagione piuttosto amara.

Nonostante un bottino realizzativo discreto, le sue prestazioni sono state segnate da un contesto complicato, soprattutto nei rapporti interni allo spogliatoio. Con Thiago Motta il feeling non è mai sbocciato: l’ex tecnico bianconero ha spesso preferito altre soluzioni tattiche, generando frizioni che si sono fatte sempre più evidenti con l’avanzare dei mesi. L’arrivo in panchina di Igor Tudor ha segnato un miglioramento nei rapporti e nella continuità d’impiego per il serbo, ma non è bastato per convincere Vlahovic – e la Juve – della bontà di un futuro a lungo termine in bianconero.

Mancato il salto di qualità atteso, e con il contratto in scadenza nel 2026, l’attaccante sta valutando con attenzione le opzioni sul tavolo. Nelle prime settimane di mercato, la pista più calda sembrava portare al Milan, dove Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, avrebbe accolto a braccia aperte il suo ex numero nove. E invece, a sorpresa, qualcuno sull’altra sponda di Milano sembra aver rovinato i piani.

Vlahovic-Inter, la mossa a sorpresa che gela Juventus e Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’Inter dietro alla decisione di Dusan Vlahovic di rifiutare il rinnovo con la Juventus. Una vera e propria manovra sotterranea orchestrata da Giuseppe Marotta, che potrebbe infliggere un doppio dispiacere: uno alla Juve, che rischia di perdere il suo centravanti a parametro zero nel 2026; l’altro al Milan, che aveva già abbozzato un tentativo per riportare Vlahovic alla corte di Allegri. L’indiscrezione ha sottolineato come i nerazzurri stiano seguendo con attenzione l’evoluzione del caso. Oaktree, il fondo che guida la società interista, non ha mai nascosto di voler agire con rigore finanziario, e proprio per questo motivo i colpi a zero rappresentano una strategia privilegiata.

L’operazione Vlahovic si inserirebbe perfettamente in questo contesto, anche se l’ingaggio dello juventino è al momento considerato esorbitante da molte pretendenti. La possibilità che il serbo si accasi a Milano nel 2026 senza indennizzo sarebbe un colpo durissimo per la Juventus, che non solo perderebbe un asset di grande valore, ma lo vedrebbe addirittura rinforzare una rivale diretta. Nel frattempo, Vlahovic resta in attesa. Ufficialmente ancora un giocatore bianconero, ma con la valigia già pronta e non solo quella che porterà indietro dal Mondiale per Club. Con Milano sempre più nel suo destino, rimane da capire quali colori sceglierà Vlahovic.