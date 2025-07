Il Napoli campione d’Italia prepara una rivoluzione per dare ad Antonio Conte le armi giuste per restare in vetta.

Dopo un’annata storica, culminata con la conquista del quarto scudetto e l’inizio dell’era Conte, a Napoli l’entusiasmo è alto ma la concentrazione resta massima. Il tecnico salentino non è tipo da sedersi sugli allori, e lo ha fatto capire fin da subito: la squadra va rinforzata, servono giocatori funzionali, mentalità vincente e una rosa profonda per affrontare al meglio tutte le competizioni.

Ed è in quest’ottica che la dirigenza, guidata come sempre da Aurelio De Laurentiis, ha iniziato a muoversi sul mercato. Non solo per acquistare, ma anche per vendere con intelligenza e accumulare un tesoretto utile a finanziare i colpi in entrata.

Va via subito, il Napoli guarda avanti

Mentre i riflettori sono puntati sui nomi che potrebbero arrivare, c’è un lavoro altrettanto importante che si sta facendo in uscita. E i primi movimenti stanno già portando risultati concreti. Il brasiliano Natan, arrivato tra qualche dubbio e protagonista di una stagione in chiaroscuro, ha convinto il Betis. Il club spagnolo ha deciso di riscattarlo per 9 milioni di euro, una cifra che consente al Napoli di mettere da parte liquidità preziosa e liberare uno slot in difesa. Una cessione silenziosa, ma strategica.

Stesso discorso per Elia Caprile, portiere classe 2001 che ha disputato una seconda parte di stagione da protagonista con il Cagliari. Il club sardo, soddisfatto del rendimento del giovane estremo difensore, ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto da 8 milioni. Una mossa già prevista, ma che ora si concretizza e permette al Napoli di proseguire con una strategia precisa: valorizzare, cedere, reinvestire.

Non è finita qui. Sempre dal Cagliari, infatti, arriveranno altri 6 milioni per Gianluca Gaetano, centrocampista che ha trovato spazio e continuità sotto la guida di Claudio Ranieri. Il Napoli, con queste operazioni, si sta muovendo con grande ordine. Non si tratta di nomi che infiammano il mercato, è vero, però sono operazioni fondamentali per far respirare i conti e offrire a Conte più margine di manovra.

All’orizzonte c’è poi una nuova cessione imminente: Rafa Marin. Il difensore spagnolo, arrivato dal Real Madrid con tante aspettative ma mai realmente esploso in maglia azzurra, è vicino al Villarreal. Il club iberico è a un passo dall’ufficializzazione dell’accordo, che porterà ulteriore ossigeno alle casse partenopee e alleggerirà il reparto difensivo.

Insomma, il Napoli non sta perdendo tempo. Mentre si aspettano i nomi da copertina, quelli che accendono la fantasia dei tifosi, si sta lavorando in profondità per costruire le basi economiche di un mercato ambizioso. Perché Conte è arrivato con un obiettivo chiaro: non fermarsi. E De Laurentiis lo sa bene. Il vero mercato, a Napoli, è già cominciato.