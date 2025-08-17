Gasperini sta pensando a come costruire la sua rosa e ha già capito a chi deve rinunciare: può fare i bagagli subito

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma ha generato grande entusiasmo nell’ambiente giallorosso. Dopo anni alla guida dell’Atalanta, dove ha plasmato una squadra spettacolare e competitiva, il tecnico piemontese ha deciso di affrontare una nuova sfida nella Capitale.

L’obiettivo sembra essere chiaro per tutti: riportare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’atteggiamento è sembrato evidente fin dall’inizio: il coach ha un comportamento deciso, orientato a costruire una squadra dinamica, aggressiva e compatta.

Tuttavia, ogni rivoluzione ha il suo prezzo. Nella visione tattica dell’allenatore, alcuni giocatori chiave della vecchia guardia potrebbero trovarsi ai margini del progetto. Tra questi potrebbe esserci uno dei beniamini dei tifosi.

Di chi si tratta? E perché Gasperini potrebbe volerlo fuori? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Gasperini, ecco su chi ha deciso nella rosa della sua Roma

Sono diversi i calciatori che in questi anni si sono fatti carico delle responsabilità della Roma, specialmente in attacco. Uno di questi è Paulo Dybala che nonostante i tanti infortuni è apprezzato per il suo talento sconfinato. E c’è anche un altro giocatore, forse meno talentuoso di Dybala, ma che si è sempre speso in campo nonostante gli infortuni.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini. Gasperini, attento alla condizione fisica e all’adattabilità tattica dei suoi giocatori, avrebbe espresso perplessità sul ruolo del capitano nella sua nuova Roma. Il tecnico preferisce giocatori intensi, in grado di interpretare più fasi di gioco con la stessa efficacia. Pellegrini, con le sue caratteristiche ibride e la condizione fisica precaria, fatica a trovare una collocazione ideale nel 3-4-2-1 gasperiniano. Di conseguenza, si starebbe facendo strada un’idea clamorosa: la sua cessione.

Un addio possibile?

Non mancano le pretendenti per Pellegrini. In Serie A, sia l’Inter che il Napoli seguono con interesse la situazione: entrambe apprezzano il suo talento e vedono in lui un possibile rinforzo di qualità per la mediana. I nerazzurri, in particolare, lo considererebbero un’alternativa ideale a centrocampo nei momenti di rotazione, specialmente se si considerano gli impegni della Champions League.

Ma non è esclusa una pista estera. La Turchia, già meta di ex big della Serie A come Icardi e Osimhen, potrebbe rappresentare una destinazione affascinante e redditizia. Insomma, il futuro per Pellegrini potrebbe essere incredibilmente lontano da Roma e da Trigoria, ma le prossime settimane saranno decisive per il suo destino.