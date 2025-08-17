Dusan Vlahovic è ancora un enigma per molti tifosi: il caso e come si può gestire una situazione molto delicata legata al calciatore

La Juventus si prepara ad affrontare una stagione cruciale, con l’obiettivo di tornare protagonista in Serie A e fare strada in Europa. Dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina e diversi movimenti sul mercato, i bianconeri sembrano pronti a una svolta tecnica e mentale. Tuttavia, c’è ancora un nodo pesante da sciogliere: quello legato a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, arrivato a Torino tra grandi aspettative, non ha finora rispettato le promesse. Tra infortuni, difficoltà tattiche e una certa discontinuità, il suo futuro resta avvolto nel mistero.

Cosa bisogna fare con Vlahovic? È questa la domanda che si chiedono tifosi, sostenitori e molti altri ancora. Difatti, anche altri potrebbero essere interessati al destino di Vlahovic per una ragione ben precisa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo caso che potrebbe trasformarsi in una sorta di telenovela nelle prossime ore.

Vlahovic, il caso particolare

L’ipotesi più concreta al momento è che Vlahovic resti alla Juventus. Tuttavia, l’arrivo di Jonathan David e il forte interesse per un ritorno di Kolo Muani cambierebbero radicalmente le gerarchie in attacco. Se dovessero concretizzarsi entrambi, Vlahovic rischierebbe seriamente di finire in panchina o comunque di perdere lo status di titolare fisso.

A questo punto, con tale situazione, come gestire Vlahovic al fantacalcio? Un aiuto per i fantallenatori che vorrebbero provare il colpo potrebbe darlo il Milan. I rossoneri potrebbero trovare in Vlahovic l’attaccante ideale da affiancare a Santiago Gimenez per la prossima stagione. Due attaccanti che con Allegri potrebbero portare bonus e buoni voti. Comunque, il consiglio per il fantacalcio è di andarci cauti: Vlahovic può fare tanti gol, ma solo se gioca.

Un’altra possibile opzione

C’è anche l’opzione estero sul tavolo. Alcuni club di Premier League e Bundesliga avrebbero già sondato il terreno per Vlahovic. Se entro fine mercato dovesse arrivare un’offerta convincente, la Juventus potrebbe decidere di cederlo. In quel caso, per il fantacalcio, diventerebbe immediatamente un rischio.

Per chi fa l’asta prima della chiusura del mercato, il consiglio è uno solo: non esagerare. Spendere troppi fantamilioni e compromettere un intero reparto per un giocatore che potrebbe non giocare in Serie A alla fine di agosto è un azzardo da evitare. Meglio aspettare gli ultimi giorni o avere un piano B solido per non trovarsi con un buco in attacco a stagione iniziata.