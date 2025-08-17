L’Inter può esultare perché si trova in vantaggio rispetto a Juve e Napoli: ecco perché e cosa devono sapere i tifosi

È una Serie A che si preannuncia entusiasmante quella della stagione 2025/2026. I campioni in carica del Napoli partono come favoriti: i partenopei sono riusciti a trattenere Antonio Conte e si sono rinforzati su tutti i reparti.

Tuttavia, l’ultima volta che il Napoli ha dovuto difendere il titolo, recentemente dopo l’addio di Spalletti, i risultati sono stati disastrosi. Ecco perché ci sono alcune squadre che potrebbero approfittarne come Juventus e soprattutto Inter.

La squadra nerazzurra di Milano sembra partire con il piede giusto quest’anno nonostante il fallimento totale nell’ultimo campionato. Eppure, ha già le carte in tavola per trionfare proprio contro rivali come Juventus e Napoli.

In che senso? Quali sono le cose da sapere? Ecco tutto quello che bisogna conoscere sul vantaggio che l’Inter ha nei confronti di tutte le altre squadre di Serie A.

Inter, perché ha fatto un colpaccio?

La sessione estiva di calciomercato di quest’anno è stata atipica. Solitamente le grandi squadre in Italia si muovono subito per acquistare i grandi campioni ma poi lasciano gli affari più interessanti nei primi giorni di agosto. Questa volta invece, sembra che il boom iniziale ci sia stato, con colpi come Modric al Milan, De Bruyne al Napoli e David alla Juventus, ma poi le cose si siano calmate.

Eppure, a vincere finora questa sessione di mercato è stata l’Inter. In che senso? Come riportato anche dal sito Corrieredellosport.it, nonostante non abbia fatto grandi innesti, l’Inter rimane la rosa con il valore più alto dell’intera Serie A. I nerazzurri hanno una rosa molto ampia e con un valore economico elevato. Inutili finora i boost del Napoli e della Juventus: l’Inter domina ancora la classifica sotto questo punto di vista anzi appare molto lontana, con un gap decisamente alto.

Perché i nerazzurri sono in vantaggio?

Secondo i dati riportati, la rosa dell’Inter attualmente ha un valore di 728 milioni di euro. Si tratta del record assoluto in Italia. Al secondo posto si piazza la Juventus che ha una rosa dal valore totale di 607 milioni di euro. Insomma, tra prima e seconda in classifica c’è una differenza di 121 milioni di euro.

Al terzo posto ci sono i campioni d’Italia del Napoli con una rosa dal valore totale di 480 milioni di euro, un aumento del 28% rispetto allo scorso anno. Appena fuori dal podio invece, il Milan con un valore di 467 milioni di euro.