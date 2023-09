Tutti i numeri e le statistiche dei tre nuovi arrivi in casa Milan dopo le prime vittorie conquistate in Serie A

Il Milan viaggia che è un piacere, unica squadra a punteggio pieno in attesa di sapere se il Napoli con la Lazio e l’Inter con la Fiorentina saranno in grado di fare altrettanto. I numeri dicono che i rossoneri sono stati in grado in tutte e 3 le prime gare di segnare molto, per un totale di 8 reti, metà delle quali realizzate da un Giroud in splendida condizione (e adesso, in vista della Champions che andrà a iniziare dopo la pausa, è arrivato anche Jovic a poterlo risparmiare in qualche occasione). La rivoluzione estiva rende felice Pioli, che a sua volta merita giudizi più che lusinghieri. Ecco 3 valutazioni diverse in merito alla prestazione dell’Olimpico, tre gradi di positività.

CORRIERE DELLO SPORT – voto 7: «Ha la squadra più in forma di questo inizio di stagione, Pioli non sbaglia nulla e le uniche difficoltà della partita arrivano dalle ingenuità di Tomori. Il suo Milan è forte e concentrato».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 7,5: «Dominare Mou con il gioco è una delle specialità della casa: già visto. In più, il suo Milan 2023-24 ha idee nuove, corre e si gestisce bene».

CORRIERE DELLA SERA – voto 8: «Tre indizi fanno una prova: il Milan c’è. E lancia un messaggio chiaro a tutti, Inter in primis: il derby dopo la sosta si preannuncia ben più equilibrato rispetto agli ultimi tempi». Aggiunta non banale extra-pagelle nell’articolo di Luca Valdiserri: «Viene quasi da maledire la sosta. Il tecnico rossonero, però, può dormire tranquillo: i tanti nuovi arrivi, Reijnders a Pulisic ma soprattutto il «trattore» Loftus-Cheek sembrano giocare in questa squadra da anni».

Il paragone con Mourinho è, per forza di cose e di risultato, assolutamente macroscopico. Anche lo Special One riceve tra giudizi graduali, in direzione esattamente contraria: lo stronca il Corriere della Sera con un 4,5, La Gazzetta sta in mezzo elevandolo a 5 e il Corriere dello Sport quasi lo salva portandolo al 5,5.

