Napoli, Gabri Veiga sarebbe l’uomo giusto per rimpiazzare Zielinski nel caso in cui venisse ceduto il polacco?

Il Napoli sta cercando di ultimare il suo mercato tenendo conto dell’Arabia Saudita, ovvero delle offerte che quel ricco campionato sta mettendo sul piatto anche dei campioni d’Italia. E se il discorso più importante è quello relativo a Victor Osimhen, è soprattutto Zielinski che viene tentato. Normale, visto che si parla di un’offerta da parte dell’Ah Ahli di 15 milioni per 3 anni e di un incasso da parte del club che oscillerebbe tra i 15 e i 20 milioni. Le soluzioni per ovviare alla partenza sarebbero due: Kooopmeiners o Gabri Veiga. Il caso dell’atalantino è un po’ più complicato, a Bergamo dopo la cessione di Hojlund hanno capito che possono monetizzare bene i gioielli che hanno in casa. Diversa la situazione dell’alternativa, come scrive La Gazzetta dello Sport: «Al Celta Vigo dell’ex Rafa Benitez è stata recapitata una proposta da 30 milioni che il club galiziano ha rifiutato, chiedendo i 40 previsti dalla clausola rescissoria. Nelle prossime ore il Napoli potrebbe alzare l’importo, sperando in uno sconto, magari con l’inserimento di alcuni bonus».

Gabri Veiga, 21 anni, può sostituire Zielinski? Vediamo le loro caratteristiche.

LE CARATTERISTICHE GENERALI – Entrambi destri di piede, fisicamente i due sono simili: 76 kg di peso, 180 centimetri di altezza il polacco, 184 lo spagnolo.

LE PARTITE – Anche qui c’è grande somiglianza. Sono stati due punti di riferimento veri nello scorso campionato, hanno giocato tantissimo, Zielinski un solo minuto in più a identificarli quasi totalmente. Con 6 gialli e un rosso, il centrocampista del Celta Vigo è decisamente più “cattivo”.

POSIZIONAMENTO – Anche qui la somiglianza è forte: hanno giocato l’80% delle gare da centrocampista centrale, ma sono capaci anche di occupare altre zone.

FASE DI POSSESSO – Prevale in maniera sostanziale Zielinski, del resto il Napoli di Spalletti è stato superiore al Celta Vigo 2022-23 che si è salvato per soli 3 punti…

FASE DIFENSIVA – Nettamente superiore Gabri Veiga. Più che un post-Zielinski, a vedere il suo insieme sembrerebbe un vice-Anguissa in questo senso.

FASE OFFENSIVA – I due sono molto diversi: Zielinski gioca per gli altri (9 gli assist in stagione, tra campionato e Champions League); Veiga vede la porta, in Liga ha già segnato 11 gol in 49 gare giocate nella sua giovanissima carriera, non male per un centrocampista.

FASE AEREA – Il giovane galiziano si fa preferire senza alcuna ombra di dubbio.

