Domani sera, all’Estadio Da Luz di Lisbona, alle ore 20,45 andrà in scena un interessante Portogallo-Bosnia. Le due nazionali si presentano al terzo appuntamento del gruppo J con una situazione molto differente. I padroni di casa hanno vinto entrambi gli incontri precedenti, segnando complessivamente 10 gol: 4 al Liechtenstein e 6 al Lussemburgo. Niente di strano, tenendo conto del livello modesto degli avversari. Semmai, va sottolineata la fretta nel chiudere il discorso da parte della nazionale guidata da Roberto Martinez, che non ha indugiato ed ha sbloccato il risultato nei primi 10 minuti con Cancelo nel primo match e Cristiano Ronaldo nel secondo. Una determinazione che vuole cancellare la rabbia maturata in Qatar, con l’eliminazione patita dal Marocco ai quarti di finale.

Al contrario, la Bosnia è già costretta a inseguire ed è fondamentale non perdere per poter ambire al secondo posto che vale la qualificazione. L’esordio è stato positivo col 3-0 sull’Islanda; successivamente, però, la sconfitta per 2-0 in Slovacchia ha annullato gli effetti positivi della prima gara.

La sfida tra Cristiano Ronaldo e Dzeko sarà sicuramente appassionante: l’ex Juve vi arriva con 4 reti, solo l’atalantino Hojlund ha finora fatto meglio con 5 reti con la sua Danimarca; l’interista, invece, si troverà di fronte quel Ruben Dias affrontato a Istanbul con il Manchester City, che è conscio che sarà tutta un’altra storia: «Sarà una gara diversa dalla finale di Champions League. Ho grande rispetto per Dzeko, sappiamo che è un giocatore di alto livello e avremo tanto lavoro da fare contro di lui».

Andiamo a scoprire cosa rivela il FootRadar a proposito dei due bomber, tenendo conto del relativo utilizzo di Edin, che nelle due gare è stato in campo solo 33 minuti, entrando in Slovacchia quando la Bosnia era già sotto di 2 reti.

FASE DI POSSSESSO – Che siano due giocatori di qualità lo si capisce bene. Ognuno con una peculiarità: CR7 nella riuscita dei passaggi; Dzeko nel tentare le verticalizzazioni.

FASE DIFENSIVA – Il bosniaco vince tanti duelli dietro, Cristiano si dedica ai contrasti.

FASE OFFENSIVA – Date le 4 reti contro zero non si può che avere un insieme esclusivamente disegnato da Ronaldo.

FASE AEREA – L’antitesi delle responsabilità che si assumono è evidente: CR7 pensa alla porta, Dzeko a dare una mano alla squadra.

