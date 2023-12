Lo storico vice-allenatore di Antonio Conte Cristian Stellini si è espresso sulla sua ex squadra.

Cristian Stellini ha sottolineato i cambiamenti dell’Inter a TMW Radio; ecco le sue impressioni. “Il calcio è cambiato tantissimo, oggi l’allenatore deve avere molte più conoscenze rispetto al passato, ci sono molte più soluzioni da adottare. Le migliori oggi o hanno più qualità e forza, oppure devono giocare più partite dentro la partita. L’Inter non cambia molto il suo assetto, ma con i suoi interpreti cambia fisicità e qualità nella partita”.

La crescita di Barella

“Quello che vedo di nettamente migliorato è la gestione della gara. Prima era un giocatore che usava tanto corsa, dinamismo, oggi seleziona quando e come deve attaccare. Oggi è più maturo, è diventato un leader e sa gestire energie e comportamento”.

Antonio Conte

Il cambio di regista

“Non so se Calhanoglu sia più completo, sicuramente ha caratteristiche diverse da Brozovic. Brozovic è più dinamico, Calhanoglu è più verticale, ha tiro, nelle palle inattive è un fattore”.

Sulla Thu-La

“Lautaro è sicuramente è diventato più finalizzatore, determina molto di più. E’ sempre stato molto bravo a giocare per l’altro attaccante, da ragazzo ha fatto anche il 10 ma oggi finalizza con una costanza diversa, ma dipende dalla maturazione. Thuram è un giocatore che abbina fisicità a buone qualità. Potrebbe segnare di più ma ha ancora tempo per crescere. Piacerebbe a Conte, lavora molto bene per la squadra”.

L’articolo Stellini: “L’Inter con i suoi interpreti cambia fisicità e qualità, Barella seleziona quando e come attaccare” proviene da Notizie Inter.

