Stephan suona la carica: «Abbiamo l’onestà di ammettere che sfidiamo una squadra più forte di noi ma…». Le parole dell’allenatore del Rennes

L’allenatore del Rennes Julien Stephan ha parlato alla vigilia del match contro il Clermont analizzando il match di Europa League contro il Milan.

PAROLE – «Quello che non dovremmo fare è trarre conclusioni dopo una partita di Coppa d’Europa contro l’ultimo semifinalista della Champions League. Non dovremmo mettere in discussione tutto ciò che è stato fatto settimana dopo settimana, tutta l’evoluzione della squadra. Abbiamo la tendenza a mettere tutto in discussione molto rapidamente. Noi non siamo in questo stato d’animo. Siamo lucidi, obiettivi sulla partita di giovedì sera. Analizziamo le cose. Abbiamo l’onestà di ammettere quando ci scontriamo con qualcuno di più forte di noi, lo accettiamo. Ma ci stiamo preparando di nuovo per affrontare due giorni dopo il Clermont, in una partita che sarà difficile, contro una squadra che lotta per la sua permanenza. Avremo bisogno di tutte le nostre forze vive per questa partita, ma anche di un ambiente che sarà favorevole, positivo, dietro di noi».

