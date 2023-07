L’allenatore Andrea Stramaccioni ha espresso il suo parere sulla cessione del croato e sui primi 2 acquisti dei nerazzurri.

Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter a tutto tondo a DAZN. “Brozovic? Parliamo di un giocatore unico, sia tecnicamente sia a livello di leadership, che nella parte finale della scorsa stagione è stato fondamentale. Tuttavia, Inzaghi potrà insistere con Çalhanoğlu regista. E poi, parlando della scelta di cederlo all’Al-Nassr, magari lui ha considerato concluso il proprio percorso all’Inter”.

Davide Frattesi

“Conosco bene Frattesi, essendo un prodotto delle giovanili della Roma: questa è un’altra vittoria di Bruno Conti, per me un ‘padre calcistico’. Per certi versi, il suo percorso può essere paragonato a quello di Pellegrini, oggi capitano giallorosso: Davide non è tornato a ‘casa’, ma arriva in una delle società top al mondo. Società che, secondo me, prende il miglior centrocampista italiano tra quelli che stanno emergendo. Lì in mezzo, con lui e Barella l’Inter ha il futuro assicurato per tanti anni. Thuram non va paragonato a Dzeko, le caratteristiche sono diverse: è un attaccante con ampi margini di crescita, che ancora non ha fatto il definitivo salto di qualità. Ecco, in Italia può farlo”.

L’articolo Stramaccioni: “Brozovic è un giocatore unico, Frattesi è il miglior centrocampista tra quelli emergenti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG