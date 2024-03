Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri, esclusi dalla Champions, nel prepartita col Napoli

Ai microfoni di DAZN, l’ex tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni parla così del momento delicato vissuto dalla squadra, nel prepartita di Inter Napoli.

INTER – «L’Inter è stata eliminata in maniera bruciante, ma l’affetto dei tifosi dà tanto a questa squadra che ha ricevuto anche critiche eccessive visto quanto sta facendo in campionato. 102 punti? Credo che abbia i valori tecnici per arrivare a quei punti, ora deve dimostrare di aver svoltato dopo il passo falso in CL e ricominciare come stava facendo.

Thuram? Ne abbiamo esaltato l’incredibile stagione al debutto in Serie A, ovvio che negli occhi ci sono gli errori di Champions ma possiamo dire che in CL è un pochino mancato, per la prima volta, quindi ha già ora un momento di riscatto».

