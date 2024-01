Il portiere della Juve Szczesny ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del pareggio con l’Empoli nella 22^ giornata

Ai microfoni di DAZN, Szczesny parla così dopo il pareggio tra Juve e Empoli, guardando al big match del 4 febbraio con l’Inter.

UMORE DOPO IL PARI – «C’è amarezza, quando giochi in casa con l’Empoli, con tutto il rispetto, vogliamo vincere. Giocare 75 minuti in 10 non è semplice, portare comunque un punto a casa è positivo. Lo scorso anno queste partite le perdevamo, girava male e perdevamo la testa. Ci siamo compattati oggi, abbiamo subito poco l’Empoli che ha fatto una buona partita».

INTER – «Andiamo a Milano per conquistare questo nostro sogno e vincere la partita. Non sarà semplice, l’Inter è veramente forte ma vogliamo lottare».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SZCZESNY

