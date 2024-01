Il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l’Empoli anche del big match con l’Inter

In conferenza stampa dopo il pareggio di 1-1 tra la sua Juve e l’Empoli, Allegri parla così di Rabiot e Chiesa in vista del big match del 4 febbraio con l’Inter.

INTER «Rabiot e Chiesa dovrebbero essere a disposizione con l’Inter, Federico è tranquillo. Un giocatore come lui che strappa, ogni tanto può avere un fastidio».

UMORE SPOGLIATOIO «La rabbia, il dispiacere e l’amarezza c’è per non aver vinto una partita in casa. Venivamo da sette vittorie, il calcio è anche questo. Il punto di oggi è importante e allunghiamo la striscia positiva e poi domenica giochiamo questa bella sfida».

