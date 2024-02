Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha ammesso di star studiando i rigoristi avversari.

Wojciech Szczesny ha anticipato i temi di Inter-Juventus di domenica sera in un’intervista a TNT Sports. “Sicuramente è una partita molto, molto importante per la classifica, ma mancano ancora 15 partite, quindi non sarà la partita a decidere il titolo. Detto questo è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa“.

Sui nerazzurri

“L’Inter è forte, è fortissima, ma non mi sembra che abbia qualcosa in più di noi. Sono una squadra molto matura perché pur segnando tanti gol riescono comunque a non concederne troppo. Hanno fatto molto, molto bene tutto l’anno, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto importante”.

Lautaro Martinez

Sugli attaccanti

“Vlahovic e Lautaro? Sicuramente sono due attaccanti molto forti, aggiungerei anche Victor Osimhen, che forse quest’anno non ha i numeri dell’anno scorso. Dusan sta molto bene fisicamente, si vede che dall’inizio della stagione si è sentito molto meglio rispetto allo scorso anno, e i numeri parlano chiaro. Sta facendo più gol, ma anche a livello di gioco lotta di più sui palloni alti, i risultati si vedono”.

Sui rigoristi dell’Inter

“Calhanoglu dal dischetto? Calhanoglu è forte, non c’è nemmeno tanto bisogno di studiarlo, perché è uno di quei rigoristi che quando tira bene come sa tirare, puoi studiarlo quanto vuoi, ma… Soprattutto quel rigore chiuso, fortissimo, quando tira bene non c’è possibilità di parare. Comunque sto studiando sia lui che Lautaro, è anche un buon rigorista”.

