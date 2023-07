Szczesny svela il suo ristorante preferito a Torino: ecco qual è il posto dove il portiere ama andare a mangiare fuori

Nell’ultima diretta su Twitch dagli USA Wojciech Szczesny a svelato qual è il suo ristorante preferito a Torino.

Il portiere della Juventus si è detto fan di ‘Condividere‘, locale in zona Aurora che viene così presentato sul suo sito ufficiale: ‘Condividere esalta la dimensione umana tipica della convivialità mediterranea: mangiare insieme intorno allo stesso tavolo, nelle domeniche in famiglia. Il progetto ha l’obiettivo di combinare l’eccellenza gastronomica all’allegria che caratterizza lo stare a tavola tutto italiano. In un ambiente accogliente e informale, la cucina d’autore diventa divertimento per tutti affinché attraverso il cibo le persone possano scambiarsi storie, esperienze e conoscenza’.

