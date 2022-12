Attualmente l’Atalanta è fortemente sulla pista Szymanski, ma la priorità attualmente è quella di vendere i cosiddetti esuberi

Considerato il fatto che a gennaio verrà fatto il cosiddetto “passo in più” in termini di mercato, dall’altra parte in questo mese si pensa ad apparecchiare la tavola: ciò che attualmente sta facendo l’Atalanta nei confronti del trequartista Szymanski.

Nonostante possa filtrare grande ottimismo in termini di trattative, dall’altra i nerazzurri devono prima di tutto fare piazza pulita davanti: soprattutto nei confronti di Ruslan Malinovskyi (ricercato in Premier League) e Boga (seguito dalla Fiorentina), in modo poi da coprire i due buchi con un giocatore multiruolo.

L’articolo Szymanski Atalanta, prima serve vendere davanti (poi si procederà in entrata) proviene da Calcio News 24.

