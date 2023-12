Tardelli: «Attaccanti Juve in crisi? Potrebbe dipendere anche dal fatto che…». La spiegazione dell’ex difensore bianconero

Marco Tardelli, ex difensore di Juventus e Nazionale, su La Stampa scrive del momento negativo che stanno attraversando gli attaccanti bianconeri.

Le sue parole: «Sono due mesi che la Juventus non segna più con Federico Chiesa, mentre Dusan Vlahovic si è sbloccato con l’Inter. Anche le cosiddette riserve non è che abbiano dimostrato fino ad ora di essere all’altezza della situazione e dare serenità a un reparto platealmente in crisi. (…) Bisognerebbe capire se dipende da una costruzione del gioco che non aiuta gli attaccanti, pochi cross dalle fasce laterali o altro. In questo caso dipenderà molto da Allegri che dovrà trovare la soluzione adeguata».

