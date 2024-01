Igli Tare ha commentato la stagione disputata finora da Asllani, titolare nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato anche di Asllani – centrocampista dell’Inter – a Radio Tv Serie A con RDS.

ASLLANI – «Più di Kristjan Asllani e Kenan Yildiz, è Matias Soulé (in prestito al Frosinone, ndr) che sta facendo un campionato sopra le righe a livello di giovani. La Juventus avrà due potenziali campioni in squadra dalla prossima stagione. Per quanto riguarda Asllani, è un giocatore che mi piace molto. Anche a livello caratteriale. Lo conosco perché è anche molto amico di mio figlio e più volte abbiamo avuto modo di parlare. Asllani è molto deciso in quello che vuole ma per meritare quella maglia serve tanto sacrifico e tanto lavoro. Per diventare un grande calciatore bisogna passare attraverso le partite come quella contro la Fiorentina. E ha dato una risposta importante. Gli elogi di Inzaghi a fine partita ne sono la dimostrazione».

