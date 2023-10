Taremi Milan, non è finita qui: rossoneri pronti a riprovarci a gennaio per l’attaccante iraniano del Porto

Il Milan non ha ancora abbandonato la pista che porta a Mehdi Taremi, attaccante di proprietà del Porto già oggetto del desiderio del Diavolo nell’ultima sessione di mercato.

E, come riportato da Tuttosport, un nuovo tentativo potrebbe essere fatto già a gennaio. Tuttavia, precisa il quotidiano, sarà complicato ottenere il via libera del Porto a stagione in corso qualora dovesse approdare agli ottavi di finale di Champions.

