Mehdi Taremi, ex obiettivo di mercato dell’Inter, è ancora nella lista dei desideri del Milan: rossoneri pronti a fare un nuovo tentativo

Non era soltanto un obiettivo del mercato Inter, anche il Milan aveva pensato a Mehdi Taremi. L’ipotesi arrivo in rossonero per l’attaccante iraniano non è ancora tramontata, con i rossoneri che sono tornati alla carica.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il club rossonero abbia fatto un nuovo tentativo la scorsa settimana. Il Porto ha chiesto 15-20 milioni, una cifra ritenuta ancora troppo elevata.

L’articolo Taremi Milan, nuovo tentativo dei rossoneri per l’ex obiettivo dell’Inter: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG