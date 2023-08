Arrivano alcune novità sulle probabili scelte di Simone Inzaghi per la prossima sfida di campionato dell’Inter contro il Cagliari

Lunedì andrà in scena Cagliari-Inter, per la seconda giornata del campionato di Serie A, e Simone Inzaghi comincia a studiare le scelte da fare. La Gazzetta dello Sport parla delle idee che avrebbe in mente il tecnico nerazzurro.

Il piano principale è quello di approcciare la partita con la stessa impalcatura del match contro il Monza, con molti calciatori presenti già nella rosa dello scorso anno e qualche innesto. In attacco Marko Arnautovic, dopo l’assist della scorsa giornata, insidia Marcus Thuram per una maglia da titolare al fianco di Lautaro.

L’articolo Cagliari Inter, Arnautovic insidia Thuram: le ultime sulla formazione proviene da Inter News 24.

