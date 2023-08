L’ex difensore dell’Udinese, Thomas Heurtaux, si è espresso sull’Inter, la corsa scudetto e il caso Lazar Samardzic

Intervistato da TMW, l’ex difensore dell’Udinese, Thomas Heurtaux, ha detto la sua sull’Inter in ottica lotta allo scudetto. Il francese si è espresso anche sul caso Samardzic.

SU SAMARDZIC – «È difficile capire la situazione. Da fuori non so come sia potuto succedere, qualcosa dietro c’è. Se deve fare il salto di qualità? Potrebbe anche restare all’Udinese 2/3 anni, ma capisco che se viene da cercato squadre che giocano la Champions sia difficile dire di no».

FAVORITE PER LO SCUDETTO? – «Le favorite per lo scudetto? Occhio al Napoli. L’Inter ha la rosa più forte, ma mi aspetto un campionato aperto».

L’articolo Heurtaux: «L’Inter ha la rosa più forte, sul caso Samardzic dico…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG