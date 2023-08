Benjamin Pavard è ormai un promesso sposo dell’Inter. Il matrimonio col difensore del Bayern Monaco si farà, e in tempi brevi

Manca ormai pochissimo all’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Accordo raggiunto dai nerazzurri sia col calciatore che col Bayern Monaco, che ha chiesto 24 ore di tempo per trovare un sostituto.

Come riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia, entro stamattina il club nerazzurro si aspetta di ricevere il via libera per completare l’operazione. Simone Inzaghi spinge per avere il difensore a disposizione già per la prossima gara di campionato contro il Cagliari.

L'articolo Pavard Inter, atteso il via libera dal Bayern Monaco entro oggi: la situazione proviene da Inter News 24.

