Javier Tebas, presidente de La Liga, difende il Barcellona dalle tante accuse per i debiti: ecco cosa ha detto

Javier Tebas, dal palco del Festival dello Sport di Trento, ha così parlato delle accuse al Barcellona.

LE PAROLE – «In questa sessione estiva ha speso solamente 3 milioni di euro, poi ci sono regole da seguire secondo le quali bisogna prima vendere giocatori che acquistarne per abbassare il tetto salariale. Per ogni 100 che si risparmia possono spendere per 40. Il Barcellona poi non può perdere la sua competitività, deve muoversi seguendo queste regole. Fra i 5 campionati top d’Europa la Liga è senza dubbio un torneo sostenibile, anche dopo le perdite dovute al Covid».

