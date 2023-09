Javier Tebas, presidente della Liga, è tornato a parlare del caso Rubiales che ha animato le ultime settimane: le dichiarazioni

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a Movistar + del caso Rubiales.

PAROLE– «Sapevo che il “Rubialismo” lo avrebbe portato alla rovina, ma non sapevo quando sarebbe stato il momento. Sono passati cinque anni che mi sono sembrati lunghi. Il sistema è molto complicato, ma era chiaro che dovesse cadere. Non è stato piacevole per il calcio spagnolo perché è stato danneggiato. Il presidente della Federazione, che rappresenta la Spagna, non può toccarsi i genitali accanto alla Regina… Non credo che i cambiamenti in atto siano sufficienti; finché non se ne andranno tutti, continuerà ad essere la casa degli orrori».

