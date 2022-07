L’allenatore del Manchester United non pensa neanche di dover rinunciare all’asso portoghese che però non ha ancora raggiunto il ritiro.

In conferenza stampa Erik Ten Hag nega una cessione di Cristiano Ronaldo dicendo di aspettarlo per l’inizio della Premier League. “Cristiano ha firmato per il Manchester per due anni anni e ha anche un’opzione per un’altra stagione. Credo che possa restare qui anche dopo il 2023, comunque io non guardo così lontano”.

Champions League

“Per il momento posso dire solo che sarà con noi per l’inizio del campionato il 7 agosto, sono sicuro che per quel giorno Cristiano sarà in forma, sappiamo tutti che è un grande professionista. Noi vogliamo giocare in un certo modo e i top players come Ronaldo possono darci un valido aiuto per raggiungere il nostro standard di gioco, ma sappiamo anche che alla fine i giocatori influenzano il modo di giocare, in particolare quelli che segnano tanto come Cristiano…”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG