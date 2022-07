L’attaccante uruguagio potrebbe andare a giocare in Spagna, unico dei top campionati europei in cui non ha ancora giocato.

Edinson Cavani potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Villarreal, lo riporta Marca. Il club spagnolo dovrebbe solamente cedere Paco Alcacer e forse qualche altro esubero in attacco per fargli posto.

IM_pallone_serie_A_2020

L’uruguaiano ritroverebbe Unai Emery, suo allenatore al Paris Saint Germain, squadra di cui è ancora il miglior marcatore della storia. Il Villarreal dopo aver stupito in Champions League arrivando fino alle semifinali, nella prossima stagione parteciperà solamente alla Conference League per via del settimo posto in campionato. La Liga è l’unico campionato dei maggiori europei dove Cavani non ha ancora giocato; l’ex Napoli era stato cercato dalla Salernitana ma la suggestione in realtà è durata poco.

