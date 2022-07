L’esperto di mercato Alfredo Pedullà riavvolge il nastro dell’operazione Gleison Bremer.

Attraverso il proprio sito, il giornalista Alfredo Pedullà racconta dettagliatamente le vicende della trattativa riguardante il centrale brasiliano. “L’Inter, come abbiamo sempre raccontato, ha avuto una corsia preferenziale dallo scorso dicembre, ma non sono bastati 7 mesi per chiudere l’affare. Bremer ha aspettato, non ha ceduto, fino a quando ha intuito che avrebbe dovuto aspettare ancora”.

Bremer

“Il like di Bremer, sabato sotto una sua caricatura con la maglia dell’Inter, rapidamente cancellato, è la sintesi di come funzioni. La Juve ha fatto in tre o quattro giorni quanto l’Inter avrebbe dovuto fare senza aspettare troppo. La Juve ci ha messo tre giorni per prenderlo, l’Inter 7 mesi per perderlo. E ora dovrà blindare in qualche modo Skriniar per non entrare in altri equivoci”.

