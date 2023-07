Michele Teotino ha detto la sua su Yann Sommer, possibile titolare tra i pali dell’Inter, non nascondendo preoccupazione

Il giornalista Michele Teotino non è sicuro che Yann Sommer sia un acquisto intelligente per l’Inter, come rivelato a Microfono Aperto.

Ecco la dichiarazione all’emittente:

LE PAROLE- «Oggi mi pare che il Bayern Monaco stia di nuovo frenando, a giudicare dalle dichiarazioni. È una situazione che secondo me non è così semplice da sbloccare: io penso che, prima o poi, si sbloccherà in qualche modo ma non è facile. Io però non credo che sia il miglior portiere che l’Inter può prendere. La stagione di Sommer al Bayern Monaco, al posto di Manuel Neuer, per me non è stata brillantissima.

È bravo fra i pali e si esalta se viene bombardato di tiri, però per una squadra come l’Inter gli manca la capacità di giocare la palla che aveva André Onana, che capiva i momenti in cui lanciare lungo o cominciare con la costruzione dal basso. Tutte queste sono caratteristiche che Sommer non ha o ha solo in parte, poi nel calcio del ventunesimo secolo gli manca qualche centimetro. È un portiere un po’ basso, rispetto alla media delle big europee».

