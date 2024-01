Terracciano Milan, altro indizio importante direttamente da San Siro. Le ultimissime sul mercato dei rossoneri

Il futuro di Filippo Terracciano sarà a breve dipinto di rossonero. È praticamente tutto fatto per il suo trasferimento al Milan: si va verso una chiusura in tempi rapidi.

Inoltre da San Siro arriva una notizia che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore: l’esterno non figura tra i titolari e non va nemmeno in panchina per la sfida di oggi tra il Verona e l’Inter. Altro indizio chiarissimo.

