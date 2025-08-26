La dirigenza nerazzurra vicina a mettere a segno un nuovo colpo di mercato per il reparto difensivo da mettere a disposizione di Chivu

Dopo l’arrivo di Diouf per rinforzare il centrocampo nerazzurro, l’Inter è ancora attiva sul mercato in questi ultimi giorni prima della deadline fissata per il 1° settembre. Le operazioni sfumate per Lookman e Koné hanno costretto la dirigenza a rivedere i propri piani, orientandosi verso nuovi obiettivi. Tra le priorità emerse c’è ora anche il reparto difensivo, che necessita di un rinnovamento, anche alla luce dei contratti in scadenza di Acerbi, Darmian e De Vrij.

Allo stesso tempo, la società non vuole assolutamente commettere errori nella scelta dei rinforzi, soprattutto considerando un’altra variabile cruciale: il possibile addio di Benjamin Pavard. Se dovesse arrivare un’offerta da almeno 20 milioni di euro e il difensore francese decidesse di accettare, la sua cessione potrebbe cambiare radicalmente le strategie di mercato dell’Inter, aprendo nuovi scenari per il futuro della difesa affidata a Chivu.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un’eventuale cessione di Pavard obbligherebbe la società a intervenire con una doppia operazione in entrata, puntando su un profilo di prestigio come Upamecano o Kim. Al contrario, se il centrale della Nazionale francese dovesse confermare la sua permanenza a Milano, la Beneamata orienterebbe il mercato verso un rinforzo giovane e di prospettiva, che non andrebbe a gravare eccessivamente sul bilancio nerazzurro. E in questo scenario, il club avrebbe individuato un nuovo profilo.

Inter, in arrivo il nuovo difensore per Chivu

L’Inter continua a muoversi sul mercato per completare il pacchetto difensivo. Dopo aver valutato diversi profili come Jacquet, Ordoñez e Akcicek – tutti nomi stimati ma con costi fuori budget – la dirigenza nerazzurra ha deciso di virare su obiettivi più accessibili, mantenendo però alta l’attenzione sul talento e la prospettiva di crescita. Ma un nuovo nome ha iniziato a circolare negli ambienti vicini alla società ed è quello di Filippo Mané, classe 2005 attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Il giovane centrale italiano si sta facendo notare in Germania e, nonostante un debutto in campionato segnato da un’espulsione, ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto l’Inter.

La priorità in casa nerazzurra è chiara: trovare un sesto difensore che non pesi eccessivamente sul bilancio, ma che possa crescere all’ombra dei veterani del reparto e rappresentare un investimento per il futuro. In quest’ottica, Mané risponde perfettamente all’identikit tracciato in Viale della Liberazione.

Secondo quanto filtra, il Borussia Dortmund non considererebbe il giocatore incedibile: una proposta tra i 7 e i 10 milioni di euro potrebbe aprire una trattativa concreta. Si tratta di una cifra sensibilmente inferiore rispetto alle richieste per altri difensori individuati, e che renderebbe l’operazione economicamente sostenibile per l’Inter.