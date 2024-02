La squadra di Inzaghi fa un sol boccone anche di quella che veniva definita una delle compagini più in forma del campionato.

All’11’ l’Atalanta passa in vantaggio col mancino volante di De Ketelaere ma l’arbitro annulla dopo un on-field review che ravvisa un fallo di mano precedente di Miranchuk. Pochi minuti dopo il russo calcia alto da buona posizione; dall’altro lato Asllani calcia sui tabelloni pubblicitari. Al 19’ Bastoni lancia per Barella in stile Inter-Juve di qualche anno fa, il sardo segna ma partiva da posizione irregolare. Lautaro Martinez spreca una buona chance calciando alto dal limite ma al 26’ l’Inter passa in vantaggio: Lautaro verticalizza per Mkhitaryan che viene anticipato da Carnesecchi in uscita, il portiere però lascia il pallone perché terminato fuori area e Darmian ribadisce in porta. Poco dopo l’esterno spreca la chance della doppietta centrando l’estremo difensore avversario. A fine primo tempo il destro a volo di Dimarco si stampa sulla traversa e successivamente il mancino violento di Kolasinac termina fuori. Al 47’ Lautaro si mette in proprio e raddoppia con uno splendido sinistro che lascia pietrificato Carnesecchi: la giocata del campione. Si va negli spogliatoi sul 2-0.

Lautaro Martinez

Ad inizio ripresa il mancino di Dimarco viene deviato in corner di piede da Carnesecchi; al 54’ Lautaro sbaglia il rigore ma sulla ribattuta Dimarco fa 3-0. Al 72’ Sanchez crossa perfettamente per Frattesi che insacca di testa per il definitivo 4-0. L’Atalanta accusa i colpi e l’Inter gestisce senza nessun patema; la gara finisce 4-0, la squadra di Inzaghi vola a +12 sulla seconda in classifica.

L’articolo Terzo poker consecutivo in campionato: l’Inter vola e schianta anche l’Atalanta proviene da Notizie Inter.

