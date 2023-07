Un clamoroso retroscena di mercato potrebbe smentire le voci sull’interesse passato da parte del Newcastle per Nicolò Barella

Prima di affondare il colpo per Sandro Tonali dal Milan, il Newcastle sembrava aver fatto un tentativo per strappare Nicolò Barella dall’Inter. Tuttavia, quanto riferisce il The Athletic potrebbe smentire del tutto tale rumors di calciomercato.

Il quotidiano inglese spiega di: «Essere stato informato da fonti autorevoli che non ci sono stati colloqui sostanziali con l’Inter su Barella e nessun agente è stato incaricato dal Newcastle di parlare con loro. Era, tuttavia, una comoda ‘cortina di fumo’». Tale mossa mediatica ha permesso al club di muoversi a fari spenti per il centrocampista rossonero, chiudendo l’acquisto in tempi rapidi.

L’articolo The Athletic – Barella, nessun tentativo del Newcastle: l’indiscrezione proviene da Inter News 24.

