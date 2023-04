Theo Hernandez vittima di gravi insulti sui social dopo la sfida Champions tra Milan e Napoli: l’annuncio del Pescara

Theo Hernandez è stato preso di mira e insultato gravemente sui social dopo Milan-Napoli di Champions League. Ecco l’annuncio del Pescara che si stringe attorno al terzino rossonero:

«Condannare qualsiasi frase offensiva o irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, il pretesto per non stigmatizzare tali comportamenti e per alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio»

