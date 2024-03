Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di Serie A Bologna-Inter, ecco le sue dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna-Inter. L’analisi del tecnico rossoblù, nei radar della Juve per la prossima stagione, a fine partita. Ecco un estratto

RISULTATO E PERDITA DI TEMPO – «Da parte mia sono molto contento e soddisfatto per quanto fatto in campo. Io mi arrabbio ogni tanto perché a volte sembra che siamo noi a perdere tempo, cosa che però non abbiamo mai fatto. Io non voglio criticare l’Inter ma questo tipo di cose vanno migliorate nel nostro campionato, è tutto da guadagnare. Detto questo, complimenti all’Inter perché meritano di essere dove sono. Noi dobbiamo continuare il nostro lavoro, migliorarci e ritrovare continuità».

