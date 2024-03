Caressa non ha dubbi: «Io di fenomeni in tutta la carriera ne avrò visti 3 o 4.». Le dichiarazioni del giornalista

Fabio Caressa ha parlato a Deejay Football Club, analizzando il tema dei fenomeni. Anche alcuni nomi di ex giocatori della Juve fatti dal giornalista.

PAROLE – «Io di fenomeni in tutta la carriera ne avrò visti 3 o 4. Allora, mettiamo: Maradona, Baggio, Ronaldo, Crujiff anche se l’ho visto poco, Cristiano Ronaldo e Messi sono due fenomeni, ci puoi mettere Totti come fenomeno, Del Piero se vogliamo allargare a due italiani in più perché siamo italiani. Gullit per esempio secondo me non è stato un fenomeno. Van Basten sì ma durato poco. Batistuta giocatore fortissimo ma non è stato un fenomeno, Zico uguale. Platini fenomeno. Kakà Non fenomeno, Ronaldinho: non fenomeno perchè giocava spesso per sé stesso. Divertentissimo, spettacolarissimo. Fenomeni stiamo proprio su un altro pianeta. Ecco, Mbappé fenomeno. Maldini? Paolo è uno straordinario campione, ma non lo puoi considerare un fenomeno».

