In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha risposto alle domande sui tanti gol subiti dalla Juve nelle ultime uscite, facendo un focus sul reparto arretrato.

DIFESA – «Se tutte le domeniche prendi 2 gol è normale non fare risultato. Mi ero preoccupato dopo Verona e Frosinone in casa per i gol subiti, a Napoli questo è venuto meno. Dobbiamo alzare l’attenzione della fase difensiva, questo sì».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE JUVE-ATALANTA

The post Allegri e il focus difesa: «Mi ero preoccupato dopo Verona e Frosinone, ma a Napoli…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG