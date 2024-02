Thiago Motta-Milan, Cesc Fabregas non è convinto che l’attuale tecnico del Bologna possa fare al caso del Barcellona: le dichiarazioni

Intervenuto a Catalunya Ràdio, Cesc Fabregas ha parlato così del possibile arrivo di Thiago Motta, accostato anche al Milan, sulla panchina del Barcellona:

PAROLE – «Sta facendo molto bene, i suoi giocatori hanno dinamismo: il difensore centrale sale, l’esterno sinistro può finire a destra… mi piace. Ma non so se è un profilo da Barça. Potrebbe essere adatto anche se non vedo il Barça giocare in quel modo. Non dico che non sia bello, tutt’altro; dico che Motta al Bologna fa cose che il Barça non ha fatto negli ultimi anni, ma conosce il club e mi piace molto come giocano le sue squadre. Sono sicuro che potrebbe adattarsi, a livello calcistico sta dimostrando tantissimo».

