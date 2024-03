Thiago Motta-Milan, il tecnico del Bologna resta il preferito dei rossoneri in caso di addio di Pioli. Ma una big tenta lo sgarbo

Il profilo di Thiago Motta resta il preferito in casa Milan per l’eventuale sostituzione di Stefano Pioli. L’attuale tecnico rossonero può salvare la panchina solo vincendo l’Europa League e l’allenatore del Bologna piace per la capacità di valorizzare il materiale a disposizione.

Come riferito da Tuttosport però l’opzione per il Diavolo potrebbe complicarsi: sull’ex centrocampista dell’Inter è infatti piombata anche la Juve in caso di separazione con Max Allegri.

