Thiago Motta rinnova col Bologna Anche la Juve alla finestra. Le ULTIME novità sul futuro del tecnico

Il Bologna vuole blindare al più presto Thiago Motta, già attenzionato dalle big per il futuro, Juventus compresa. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non ha ancora risposto al club rossoblù.

Prima di prendere una decisione sul futuro, infatti, il tecnico italo-brasiliano aspetta di avere un incontro con il club e con il presidente Saputo.

The post Thiago Motta rinnova col Bologna Anche la Juve alla finestra. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG